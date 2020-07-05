(Özel) E-5 Karayolu’nda “yol verme” tartışması kamerada

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde kamyonet ile servis minibüsü sürücüleri “yol verme” meselesi yüzünden tartıştı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak birbirlerinin yakalarını tutan tarafları vatandaşlar kavgaya dönüşmeden uzaklaştırdı. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkisi Ankara istikametinde geçtiğimiz hafta Cuma günü meydana gelen olayda, kapalı kasa kamyonet sürücüsü servis minibüsünün önüne kırdı. Bu duruma sinirlenen servisteki 3 kişi araçtan inerek kamyonet sürücüsünün üzerine yürüdü. Birbirlerine küfür ve hakaretler ederek tartışmaya başlayan tarafları, çevredeki sürücüler araya girerek güçlükle ayırdı. Sosyal mesafeyi de hiçe sayarak bir süre daha tartışmaya devam eden sürücüler ardından araçlarına binerek yollarına devam eden etti. Kavgaya ramak kalan olay ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.