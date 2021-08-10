(Özel) Esenyurt’ta araba çarpan bisikletli çocuğa yerde dakikalarca kalp masajı yapıldı

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde ters yola girdiği ileri sürülen 14 yaşındaki bisikletli çocuğa araba çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken vatandaşların kalp masajı yapıp seferber olduğu o anlar bir motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi.
Vatandaşlar seferber oldu
Yerde bilinci kapalı şekilde yatan Katarcı için vatandaşların seferber olduğu anlar da bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun yerde yaralı halde yatarken vatandaşların yardımına koşma anları ve sonrasında sağlık ekiplerinin Katarcı’ya kalp masajı yaptığı anlar yer aldı.Katarcı’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.