Silivri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul polisi, Silivri’de Mimar Sinan Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen edilen bir adrese baskın düzenledi. Yapılan kontroller neticesinde aracıyla adrese gelen şüpheli şahıs M.H. ile araçta bulunan B.K. ve adreste bulunan M.D. isimli kadınlar polis ekiplerince yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 8.2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet fişek, 1 adet bilye atar tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet çek defteri ile 380 lira para ele geçirildi. Çalışmaların devamında şahsın zula olarak kullandığı belirlenen Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ve hurdacı olarak faaliyet yürüten bir adrese de baskın yapıldı. Baskında işyeri sahibi Y.G. isimli şahıs gözaltına alınarak, işyerinde 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H., B.K. ve M.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Y.G. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 11:10