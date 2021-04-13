Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Sosyal medya üzerinden “12 Nisan” etiketi ile “tecavüz günü” paylaşımı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturmada 2 kişi tespit edildi. Zanlılardan biri yakalanırken diğerinin Covid-19 tanısından dolayı gözaltı işleminin yapılamadığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olumsuz paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi belirledi. Kimlik bilgileri siber polisince tespit edilen şüphelilerden G.H.’nın Sarıyer’de yaşadığı belirlendi. Evinde yakalanan G.H.’nın, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tepki toplayan paylaşımlar yaptığı ileri sürülen diğer şüphelinin ise Covid-19 salgınına yakalandığı ve karantinada olduğu anlaşıldı. Eve giden polisin, karantina nedeniyle zanlıya gözaltı işlemini gerçekleştirmediği öğrenildi.
Yakalanan G.H. ise polisteki ifade işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Yaşı 18’den küçük şüphelinin, tepki çeken söz konusu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği iddia edildi. Zanlı, savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Siber polisinin olayla ilgili başlatılan soruşturması devam ederken, paylaşımları başlatan isimlerin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.