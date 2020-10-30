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Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.
Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.
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