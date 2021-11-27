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Tuzla’da kuru yük gemisinde yangın çıktı

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Tuzla’da Panama bandıralı 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla’da kuru yük gemisinde yangın çıktı
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Tuzla’da Panama bandıralı 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Tuzla tersaneler bölgesinde bir tersanede saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Tersanede bulunan Panama bandıralı 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde bakım esnasında kazan dairesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geminin bir kısmını sardı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan gemiye müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise güvenlik önemleri alarak tersanedeki işçileri tahliye etti. İtfaiyenin gemideki yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yanan gemi havadan görüntüledi.

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