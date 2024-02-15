Asırlık çiftlere anlamlı sürpriz

Körfez Belediyesi, evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Şener Söğüt, yarım asırlık çiftlere hediye takdim etti.

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sevgililer Günü programı kapsamında, Körfez’de ikamet eden ve 50 yılı aşkın bir süredir evli olan Nizamettin ve Birgül Yüzer ile Seyyid Ahmet ve Ayten Urfalıoğlu, Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından ziyaret edildi. Evlerinde ziyaret edilen asırlık çiftlere, Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan meyve sepeti ve çiçek hediye edildi.

Körfez’in çınarlarını sık sık ziyaret ettiklerini söyleyen Şener Söğüt, "Bugün ki ziyaretimiz çok daha anlamlı. Evliliklerinde 50 yılı dolduran büyüklerimizle bir aradayız. Bizlere her zaman yol gösteren çınarlarımızın Sevgililer Günü’nü yürekten kutluyorum. Allah sevginizi, muhabbetinizi ve saygınızı daim etsin" dedi.