Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İsmetpaşa Bulvarı üzeri Akay Sokak yol ayrımında meydana geldi. Y.K. idaresindeki 34 YK 835 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 59 AAD 375 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Y.K., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Y.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.