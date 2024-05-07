Genç kızlar gelinlik giyip 9/8 müziklerle Hıdırellez'i kutladı

Edirne'de baharın müjdecisi Hıdırellez, Roman vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Genç kızlar gelinlik giyip 9/8 müziklerle Hıdırellez'i kutladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de baharın müjdecisi Hıdırellez, Roman vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Hıdırellez kutlamaları için gün boyu hazırlık yaptı. Havanın kararmasıyla konutlarının önünde bir araya gelen vatandaşlar, Hıdırellez’i coşkuyla kutladı. Hıdırellez için süslenen genç kızlar, gelinlikler giyerek renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, gençler ve yaşlılar müziğin ritmine kendilerini kaptırıp, söylenen şarkılar eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Baharın müjdecisi Hıdırellez için gelinlik giyen genç kızlar, geleneklerini yaşadıkları için mutlu olduklarını belirti.

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