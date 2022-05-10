Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağını taşıyan sporcuları Silivri’de ilçe Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe protokol mensupları karşıladı.

İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Tolga Toğan “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz bayrağı ve toprağı, Selanik’ten Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün doğduğu topraklardan buraya getiriyorsunuz ve buradan devam edeceksiniz. Biz bu aziz Bayrak ve toprağı Sizlere tevdi etmekten gururluyuz. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Allaha emanet olun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ata toprağı ve Türk Bayrağı sporculara teslim edildi.

