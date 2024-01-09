Ayvalık'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Meteorolojiye göre; gece yarısından itibaren aralıksız süren yağışlarda ilçe genelinde metrekare başına 70.7 kilogram yağış düştü. Yağışlar nedeniyle Ayvalık genelinde bazı apartmanların bodrum katlarıyla, 150 Evler Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerini su bastı. İlçenin en büyük mahallesi Altınova’da ekili arazilerin de zarar gördüğü yağışlar nedeniyle Ayvalık Belediyesi ekipleri sağanak yağışın altında zor şartlarda sabaha kadar yağmur suyu kanallarının açılabilmesi için mücadele etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri de tıkanan kanalizasyon hatlarının açılabilmesi için yoğun çaba gösterdi. Ayvalık’ta yağışların bugün öğleden sonra yeniden başlayacağı, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde 0 ila 5 derecelere düşmesi bekleniyor.