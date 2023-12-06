Bağcılar'da dünya şampiyonu kuaförler engelliler için yarıştı

Bağcılar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Dünya, Avrupa, Türkiye ve Balkanlar şampiyonu kuaförlerle, engelli vatandaşları bir araya getirdi. Ödüllü kuaförler, engellilerin saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı.

Bağcılar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Dünya, Avrupa, Türkiye ve Balkanlar şampiyonu kuaförlerle, engellileri bir araya getirdi. Ödüllü 25 kuaför, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engelli vatandaşların saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı. Kuaförlerin makaslarını konuşturduğu yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Usta eller, bir yandan en iyisi olmak için uğraş verirken bir yandan da yaptıkları gösterilerle izleyenleri büyüledi. Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmada, ödüllü kuaförlerden oluşan jüri üyelerinin verdiği puanlara göre kazananlar belirlendi. Yarışma sonunda Ömer Faruk Yandım birinci olurken Samet Davani ikinci, Ali Kip ise üçüncü oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yarışmada kazananların kupalarını ve hediyelerini takdim etti. Düzenlenen programda 30 kuaför, yaptığı gösterilerle programa katılan engelli vatandaşları doyasıya eğlendirdi.

"Engelli bireylerimizin rahat bir şekilde ömürlerini sürebilmeleri adına verdiğimiz mücadelenin bir fotoğrafını sergilemek istedik"

Etkinlik hakkında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Ödüllü 25 kuaför ve berberimizin güzel bir saç dizaynını görmüş olduk. Yine jüri üyeleri de kıymetli meslek erbaplarımız oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu hafta yoğunduk. Dolu dolu programlar gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi de bugün gerçekleştirmiş olduğumuz güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlar 25 engelli bireyimizin saç tasarımlarını yaptı. Program dolayısıyla da engelli vatandaşlarımızın hem kişisel hem de toplumsal haklarını gündeme taşımak adına onların bundan sonraki süreçte daha rahat bir şekilde ömürlerini sürebilmeleri adına vermiş olduğumuz mücadelenin bir fotoğrafını sergilemek istedik. İçinde bulunduğumuz salon Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayımız, dünya da örneği nadir olan özellikle akademik makalelere konu olmuş önemli bir salon. Bağcılar Belediyesi olarak ta büyük çapta engelli bireylerimiz için çalışmalar yürüttüğümüz merkezimizdeyiz. Burada sadece engelli bireylerimizin evlerinden çıkıp sosyal hayata katılımı değil, aynı zamanda öncü bireyler olmaları adına da önemli çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

"Anlamlı ve güzel bir gün için yurtdışından gelen arkadaşlarımızda var"

Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada konuşan ödüllü kuaför Eren Çınar, "Yarışmalarda kişisel başarılarımız var. Bireysel olarak dünya şampiyonluğumuz var. Bağcılar’a getirdik. Böyle güzel bir günde özel kardeşlerimizle bir araya gelip çok güzel gösteriler yapabileceğimizi düşündük ve bunu sunduk. Kendisi de kabul etti. Bizde bütün arkadaş ve meslektaşlarımıza haber vererek, onlarla irtibat kurarak bir araya geldik. Anlamlı ve güzel bir günde, yurtdışından gelen arkadaşlarımızda var. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Burada 70’e yakın kuaför var. 20 kadın, 50’ye yakın erkek kuaför geldi" şeklinde konuştu.

"Birinciliğin gururunu yaşıyorum"

Yarışma birincisi Ömer Faruk Yandım, "Çanakkale, Biga’dan katılıyorum. Birinciliği aldım. Bu birinciliğin gururunu yaşıyorum. Bunu öncelikle Allah’a sonra üstadım Yunus Kılıç’a borçluyum. Kendisi Türkiye 7.’si, Türkiye 3.’sü ve Dünya 2.’si olan Yunus abime de borçluyum" ifadelerini kullandı.

"Onları mutlu ettik bizde mutlu olduk"

2023 yılında Uluslararası yarışmada Bağcılar’a birincilik getiren Canfer Görmüş, "28 Kasım 2023 tarihinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası yarışmada dünya birincisi oldum. 2023’de Bağcılar’a dünya birinciliğini getirdim. Bu programda show sahnem oldu benim. Ekip olarak çok değerli özel kardeşlerimizin saçlarına dokunuş yaptık. Onları mutlu ettik bizde mutlu olduk" diye konuştu.

"Saçımızı ve makyajımızı yaptılar"

Yarışmada kuaför tarafından saçı ve makyajı yapılan Ayşegül Arslantürk, "Saçımızı ve makyajımızı yaptılar. Güzel geçti. İnşallah birinci oluruz diyorum. Tek temennim o" ifadelerini kullandı.