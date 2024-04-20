Bakan Işıkhan'dan, maden işçisinin ailesine taziye ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden Adnan Keklik’in ailesini ziyaret etti.

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında maden işçisi Adnan Keklik’in cansız bedenine ulaşılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayatını kaybeden Keklik’in ailesini ve taziye evini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da merhum Keklik’in kardeşini arayarak başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiğini belirtti. Işıkhan, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı dilediğini de sözlerine ekledi.