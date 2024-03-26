Balkan Şehitlerini anma programında duygu dolu anlar yaşandı

Balkan Savaşları’nda vatanın bütünlüğü için emsalsiz bir mücadele veren ve ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalma mücadelesi sergileyen kahraman Balkan Şehitlerini anma töreninde hazırlanan dramatizasyonu izleyenler duygu dolu anlar yaşandı.

Balkan Savaşları’nda 111 yıl önce şehit düşen askerler için, Edirne Şükrü Paşa Anıtı’nda "26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü" töreni düzenlendi. tören, çelenk sunumu ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından Kur’an-ı kerim okunup dua edilmesiyle devam eden program, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Öte yandan, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu’nda da Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa" gösterisi sunuldu.

92 yıl boyunca Osmanlı Cihan Devleti’ne başkentlik yapan Edirne’nin, Balkan Savaşları’nda tarihinin en zor günlerini yaşadığı anlatılan gösteride, açlık ve salgınla mücadele eden kahramanların, Şükrü Paşa’nın kumandasında 5 ay 5 gün boyunca Bulgar askerlerine karşı kahramanca mücadelesi canlandırıldı.

Balkan Devletleri’nin 1912 yılında Osman Cihan Devleti’ne karşı başlattığı savaşta Bulgar askerleri tarafından Edirne’nin kuşatıldığı ifade edilen gösteride, Sarayiçi Er Meydanı mevkisinde esir tutulan ecdadın ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalma mücadelesi verdiği anlar izleyiciye aktarıldı.

Şükrü Paşa’nın şehrin müdafaası sırasında yazdığı ve askeri teşvik edebilmek adına tüm askerlere okuduğu, “Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit olarak kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, lifim, sabunum çantamdadır. Beni bu mahalle gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide dikeceklerdir" vasiyeti de öğrenciler tarafından canlandırıldı.