Başkan Çelik: 'Öğrencilerimize yeni dönemde çok güzel sürprizlerimiz olacak'

Ara tatil nedeniyle eğitim camiası, öğrenciler ve velilere yönelik mesaj yayınlayan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, “Mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Göreve başladığımızda eğitimin çıtasını üst seviyelere taşımak, daha güzel yarınlarda bir araya gelmek için hepimiz tüm gayretimizle çalışacağız” dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, eğitim-öğretim yılı ikinci dönem ara tatili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ara tatil döneminin Ramazan Bayramı’na denk gelmesinin tatili öğrenciler için daha da güzelleştirdiğine vurgu yapan Başkan Osman Çelik, “Geleceğimizin teminatı olan, ülkemizin ve bizlerin gözbebeği, evlatlarımız, öğrencilerimiz yorucu bir eğitim maratonun ardından ara tatile çıkıyor. Eğitimcilerimize, velilerimize ve öğrenci kardeşlerimize güzel bir ara tatil dönemi diliyorum” diye konuştu.

“Daha güzel yarınlar bizi bekliyor”

Öğrencilere seslenen Başkan Çelik, “Kıymetli kardeşim. Ailen ve öğretmenlerin başta olmak üzere senin en iyi eğitimi alman için herkes çok çalışıyor. Bizler seni çok seviyoruz. Sen mutlu ol, en iyi eğitimi al, yüzün hep gülsün diye durmadan canla başla çalışacağız. Bu ara tatil dönemini güzelce değerlendirmeni diliyorum. Dinlen ve yeni dönemde derslerine sımsıkı sarıl. Kalemi, kağıdı ve kitabını hiç bırakma. Göreve başladığımızda senin için daha güzel işler yapıp, çeşitli sürprizlerle bir arada olacağız” şeklinde konuştu.

“Eğitime desteğimiz artarak sürecek”

Daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlere seslenen Başkan Osman Çelik, “Kıymetli eğitimcilerimiz. Büyük bir özveriyle daha iyi bir eğitim için gösterdiğiniz mücadeleyi yüreğimizde hissediyoruz. Her biriniz bizler için çok kıymetlisiniz. Sizlerle birlikte yeni dönemde Serdivan’da eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için el ele verip güçlü bir şekilde yol alacağız. Eğitim çıtasının daha yüksek seviyelere taşınması noktasında hepimize büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.

"Çıtayı yükseltmek için çalışacağız"

Son olarak velilere seslenen Başkan Çelik, “Kıymetli hemşehrilerim. Büyük emeklerle okutmaya çalıştığınız, üzerine titrediğiniz evlatlarınız ülkemizin geleceğinin inşasında önemli bir rol oynayacaktır. Emeklerinizi ve çabalarınızı biz çok kutsal ve değerli görüyoruz. İnşallah göreve başladığımızda sizlerle, eğitimcilerimiz ve öğrencilerimizle çok sayıda etkinlik ve organizasyonda bir araya geleceğiz. Eğitim alanında desteğimizi asla esirgemeyeceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramı’nızı da en içten dileklerimle kutluyor, her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.