Başkan Yılmaz: 'Çarklar işlesin üretim devam etsin'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, iş yeri ziyaretleri kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Selimpaşa Mahallesi’nde 2017 yılından bugüne ev ve mutfak gereçleri üretimi alanında faaliyet gösteren Vip Ahmet Ev ve Mutfak Gereçleri Fabrikasını ve İpek Züccaciye Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Fabrika Sahipleri Ahmet Çakıcı, Cevat Ay ve fabrika personelleri ile sohbet etti. Toplantı kapsamında personeller, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DE KATALOG VE BİLLBOARD BELEDİYECİLİĞİ DÖNEMİ SONA ERDİ”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, ‘Çarklar işlesin, üretim devam etsin’ diyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 5 yıldır bu şehre hizmetkâr olduk. 5 yıl boyunca çarıklar, çizmeler, sokaklar, caddeler, tarlalar, esnaflar, çiftçiler, ev hanımları, darda, zorda ve yolda kalanlar bizim yoldaşımız oldu. Bu anlayışla Silivri’mizin kronik hale gelmiş problemlerini çözerek önemli eserleri vatandaşlarımızla buluşturduk. 2019 yılından sonra Silivri'de kuru vaatler, katalog belediyeciliği ve billboard belediyeciliği dönemi sona erdi. Artık Silivri’de eser, hizmet ve gönül belediyeciliği dönemi başladı. Bu değişimi Silivri’de yaşayan herkes çok net bir şekilde görebiliyor. Silivri Belediyesi olarak, ‘Bir şey değişecek, her şey değişecek’ diyerek çıktığımız bu yolda; Silivri’de nerede dişi ağrıyan, başı ağrıyan ve nerede sıkıntısı olan biri varsa onun yanına varıp, derdini dinledik. Silivri’mizin çocuklarına ve gençlerine; burstan, gıda yardımından, ücretsiz dershaneden, ücretsiz dil okullarından ve ücretsiz Güzel Sanatlar Akademisinden tutun da kütüphanelere, etüt merkezlerine, Engelsiz Yaşam Merkezine, psikolojik desteklere, spor tesislerine ve yüzme havuzlarına kadar her alanda hizmet verdik. Yaptığımız birçok hizmetle, ‘Silivri'de, tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle hayat var’ dediğimiz mottonun altını doldurduk” dedi.

“SİLİVRİ NİTELİKLİ BİR GÖÇ ALAN ŞEHİR HALİNE GELDİ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak eğitimden spora, kültürden sanata, dar gelirli aileye destekten evde bakım hizmetlerine, zihinsel engelli çocuklarımızın eğitiminden yaşlı bakım hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet etmeye aralıksız devam ediyoruz. Silivri’deki kanser ve diyaliz hastalarımızın ücretsiz sevkini gerçekleştiriyoruz. Silivri Belediyesi olarak 5.000 ailemize gıda desteği sağlıyoruz. Aşevimizle her gün 750 kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Kıyafet bankamız aracılığıyla kıyafete erişimde zorlanan ailelerimize kıyafet desteği veriyoruz. Silivri Belediyesi olarak 200 çocuğumuzu ücretsiz bir şekilde Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarını hazırlıyoruz. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle öğle yemeğinin, çayın ve kahvenin ücretsiz bir şekilde Silivri Belediyesi tarafından karşılandığı bir dershanemiz var. Selimpaşa Mahallesi’nde Nişantaşı Üniversite iş birliğiyle Güzel Sanatlar Akademisini hayata geçirdik. Burada saz, keman, piyano ve tiyatro gibi birçok branşta ücretsiz bir şekilde eğitimler veriliyor. Bu hizmetlerimizi sağlarken Silivri’nin artık sosyal ve üretken belediyecilik anlayışıyla buluştuğunu altını çizmek istiyorum. Silivri kabuğuna sığmayan, sürekli olarak gelişen ve gelişirken de tarihine sahip çıkan bir ilçe oldu. Silivri artık nitelikli bir göç alan şehir haline geldi. Dolayısıyla şehre gelen nüfusu planlayarak bu şehrin doğal dokusunu koruyup, sanayisini, tarımını ve turizmini büyüten çalışmalara imza atacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca her zaman olduğu gibi bu şehre ve şehrin güzel insanlarına hizmetkâr olma anlayışıyla yola çıktık. Sizlerin vereceği destek bizlere güç ve enerji vererek büyük Silivri ailesinin yürüyüşüne katkı sunacak” diye konuştu.