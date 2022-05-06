Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

SMA hastası Asel bebek için Silivri Sahili Sanat Parkı'nda düzenlenen ve 6-7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde açık olacak kermesi Başkan Volkan Yılmaz da ziyaret etti. Başkan Yılmaz, kermesi düzenleyen kadınlardan destek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Asel bebek ve tüm SMA ile sağlık sorunları yaşayan bebeklere acil şifalar dileyerek, “Belediyemizin mahalle evlerinde kadın kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler de kermeste standlarda yerini aldı. Tüm hemşehrilerimizi Asel bebeğin tedavisine destek olmaya davet ediyorum” dedi