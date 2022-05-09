Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Silivri Belediyesi ana hizmet binası yanında inşa edilen katlı otopark ve ek hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi. Törene MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri geçmiş dönem belediye başkanlarından Hüseyin Turan, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, muhtarlar, Silivri’de faaliyet gösteren kurum ve STK’ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

VOLKAN YILMAZ: ‘’SİLİVRİ’YE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ’’

Törene katılan herkese teşekkür eden Silivri Belediye Başkanı Volan Yılmaz, ‘’İlçemiz İstanbul’un yüzölçümü olarak en büyük ikinci ilçesi. Gösterdiği gelişime ve büyümeye paralel olarak ihtiyaçları da büyüyen bir ilçe. Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirerek, vatandaşlarımıza daha konforlu ve kaliteli hizmet verebilmek için yola çıktık. Geçtiğimiz yıl 1000 metrekare alan üzerine kurulu Zabıta Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin içinde bulunduğu hizmet binasının açılışını yaptık. Yine 7.100 metrekare alan üzerine ek hizmet binamızın yapımını bitirmek üzereyiz. Normal nüfusu 250 bin olan ancak yaz aylarında nüfusu 1 milyona dayanan ilçemize mevcut hizmet binaları yeterli gelmiyordu. Şuan temel attığımız alanda daha önceden konteynerlerde hizmet vermeye çalışıyorduk. Burası ayrıca ciddi bir otopark sorunu yaşanmasına da sebep oluyordu. Biz göreve geldiğimizde Silivri’nin otopark sorununu çözeceğimizi söyledik. Devlet hastanesinin arkasında 250 araçlık, tapu bölgesinde 80 araçlık ve kaymakamlığın arkasında 60 araçlık otoparkları hizmete aldık. Bugün de Alibey Mahallesi’nde 300 araçlık katlı otoparkın temelini atıyoruz. Allah’a şükürler olsun ki Silivrili’lere verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. 7 gün 24 saat aşkla heyecanla Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Üstadın dediği gibi ‘Dev eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerek.’ anlayışıyla karınca misali çalışacağız’’ dedi.

TOLGA TOĞAN: ‘’BU ESER ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEV GÖRECEK’’

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise Silivri’nin büyük bir değişim yaşadığını belirterek; ''Silivrimiz gelişiyor ve büyüyor. Bu büyümeyle birlikte hem belediyemiz hem hükümetimiz Silivri’ye yeni eserler kazandırıyor. Silivri’nin gelişmesi için hem yerel idare hem merkezi idare üzerine düşeni yapıyor. Bugün temelini attığımız eser çok önemli bir işlev görecek ve ihtiyacı karşılayacak. Silivri’ye yapılan hizmetlerde emeği bulunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere belediye başkanımıza, işçisinden mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

HAYATİ ARKAZ: ‘’BU BAŞARININ ARKASINDA ÇOK ÇALIŞMAK VAR’’

Temel atma töreninde son olarak konuşan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ise yaptığı konuşmada ‘’Silivri’de önemli değişimler olacağını söylemiştim. Belediye başkanımız Volkan Bey ve ekibi 3 yılda çok önemli işlere imza attı. Bugün Silivri’de birlik ve beraberliğin resmini gördüm. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ancak hepimizin kalbi bir. Burada Silivri’de bunu ispatladık. 2019 yılında katıldığımız bir açılışta Silivri'ye huzur, kardeşlik, barış ve sevginin geleceğini söylemiştim. Bugün Silivri’de bu hasletlerin hepsini bir arada görebiliyoruz. Ben çok gezen biriyim. Bana hep Silivri’nin başarısının nedenini soruyorlar. Ben de bu başarının arkasında sevgi olduğunu, çalışkanlık ve fedakarlık olduğunu söylüyorum. İstanbul’da 39 ilçe var. Yapılan anketlerde en güvenilen, en sevilen belediye başkanı Volkan Yılmaz çıkıyor. Allah herkese nasip etsin inşallah’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından butonların başına geçen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivri Eski Belediye Başkanı Hüseyin Turan katlı otopark ve ek hizmet binasının temeline ilk harcı döktüler.

SİLİVRİ’NİN İLK KATLI OTOPARKI

Alibey Mahallesi’nde bulunan otopark 2500 metrekare alan üzerine kurulu 5 kat olarak inşa ediliyor ve toplam kullanım alanı 14.000 metrekare. 300 araç kapasiteli olan binada cadde üzeri ticari alanlar da yer alacak. Ayrıca vatandaşlara kaliteli hizmet sunulabilmesi için Silivri Belediyesi’nin bazı müdürlükleri de hizmet verecek.

