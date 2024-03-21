Başkan Yüksel, şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iftar yemeğinde önce şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Kartal Belediyesi Organik Çadır’da, ardından da Kartallı komşularıyla Kartallı Kazım Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartal Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. Yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla bir iftar yemeği düzenledi. Kartal Belediyesi Organik Çadır’da düzenlenen iftar yemeğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Pendik Şubesi, Muharip Gaziler Derneği Pendik Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube yönetimi ile Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, “Böylesi anlamlı bir günde birlikte olmanın mutluluğu ile şehitlerimizin hüznünü bir arada yaşıyoruz. Bir gün değil senenin her günü yanınızdayız. Bu güzel vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Kartallılar iftarını Kartallı Kazım Meydanı’nda açtı

Kartal Belediyesi tarafından ilçe genelinde her gün verilen iftar sofrası bu kez Kartallı Kazım Meydanı’na kuruldu. Başkan Gökhan Yüksel, iftar sofrasında buluşan Kartallı komşularıyla bir araya geldi. Başkan Yüksel, “Ramazan ayının huzur ve bereketini Kartallı komşularımızla birlikte paylaşıyoruz” dedi. İftar sonrası ise Ramazan etkinlikleri ile devam etti.