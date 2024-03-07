Bilek güreşinin şampiyonları belirlendi

Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri sona erdi. Halitcan Ünal, engelliler kategorisinde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonu oldu.

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Samsun İlkadım Okçuluk Salonu’nda yapılan müsabakalarla tamamlandı. Kategorilerinde dereceye giren sporculara Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci madalyalarını takdim etti.

“Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı”

Doğuş Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ikinci sınıf öğrencisi Halitcan Ünal, engelliler kategorisinde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Halitcan Ünal, bu başarısıyla 2-12 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.