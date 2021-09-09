Ebeveynlere dijital platform üzerinden uzman desteği

Kızlarının doğumunda ve sonrasında yaşadıkları sıkıntılardan yola çıkan Eray Uğurelli, kurduğu online platform üzerinden ebeveynlere gebelik öncesi/sonrası ile çocukların bilişsel, fiziksel, sosyo-duygusal gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri 10 farklı kategoride uzman desteği sağlıyor.

Tüm dünyayı etkileyen ve bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eden COVID-19 salgını, ebeveynler kadar çocukları da derinden etkiledi. Anne-babanın işini eve taşıması, eğitimin online hale dönüşmesi, sosyalleşmenin önündeki engeller ve diğer sebeplerle, çocukları doğru yönlendirmek veya psikolojik destek vermek daha da önemli hale geldi. Diğer taraftan, ebeveynler bu süreçte acil durumlar dışında hemen muayenelere gitmek yerine bulaş riskini ortadan kaldıracak alternatif, hızlı çözümler arayışına girdiler. Gebelik öncesi/sonrasına ait soruların kolayca karşılanabileceği platform arayışı da hızlandı. Psikolojik TV dizileri ise bu yöndeki farkındalığı artırarak, toplumda uzman desteği talebini büyüttü.

Kızları Ilgın’ın doğumunda ve sonrasında bu tarz zorlukları yaşayan ve pek çok ebeveynin de aynı durumda olduğunu gözlemleyen Eray Uğurelli’nin hayata geçirdiği ve 15 Şubat tarihinde yayına başlayan Kidolog’un, ebeveynlere gebelik öncesi/sonrası ile çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal-duygusal gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri 10 farklı kategoride online uzman desteği sağlıyor.

Minik kızlarının doğumuyla ilgili sorunlardan yola çıktı

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, “Kızımın doğumunda ve sonrasında yaşadığımız sorunların verdiği ilhamla Kidolog girişimimi kurdum. Platformumuz, danışmanlık almak isteyen tüm ebeveynlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform. Platformumuz, ebeveynler için danışmanlık almanın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırarak, psikolojik desteği zaman ve lokasyondan bağımsız olarak herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Emzirme danışmanından çocuk gelişim uzmanına, diyetisyenden çocuk ve ergen psikoloğuna kadar 200’den fazla uzmanla anne babalara bütüncül bir hizmet sunan platformumuz, Alesta Yatırım’dan 3 Milyon TL üzerinden değerleme alarak, erken aşama yatırım turunu da tamamlamış durumda” dedi.

Danışanların çoğu 26-35 yaş arası

Verilen bilgiye göre, en fazla tuvalet eğitimi ile emzirme üzerine soruların geldiği ve danışanların yüzde 80’inin 26-35 yaş arası ebeveynlerden oluştuğu platform, yurtdışında yaşayan Türk ailelerin de hizmetinde. Seans satışlarını yüzde 5 ile yüzde 7 arasında yurtdışından sağlayan platform, Versiyon 2 ile bu oranı da ilk etapta yüzde 15 ile yüzde 20 arası bir seviyeye yükselterek, sonrasında yurtdışında yaşayan tüm Türklere ulaşmayı hedefliyor.

Türki Cumhuriyetler, İngiltere, Fransa, Hollanda’dan Türkçe konuşan yüzlerce danışana hizmet veren Kidolog, farklı dil hizmetlerini de ekleyerek, uluslararası bir marka olmayı planlıyor.

Uğurelli, öncelikle İngilizce dil seçeneğini eklemek üzere çalıştıklarını, sonrasında başka dillerle de hizmet vermeyi projelendirdiklerini belirtti. ‘Bilinçli Ebeveynler, Mutlu Nesiller’ hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Uğurelli, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dünya genelinde milyonlarca ebeveyne ulaşmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce ailenin hayatına dokunduk, onların övgü dolu sözleriyle mutlu olduk. Yurtdışı yatırımımızla bu mutluluğu katlamayı arzu ediyoruz. Tüm dünyada ailelerin konuştukları ana dillerde onların sorunlarına çözüm bulmak gibi global bir hedefimiz var. Açıldığımız yurtdışı pazarlarında yereldeki uzmanları o Pazar için sistemimize dahil edeceğiz.”

Versiyon 2 pek çok özelliği barındırıyor

Verilen bilgiye göre, şu anda 250 uzman ile hizmet veren platform, Versiyon 2’ye geçmenin de mutluluğunu yaşıyor. Sürekli olarak danışanlarına sunduğu hizmeti daha da mükemmelleştirmeyi amaçlayan Kidolog.com, Versiyon 2’de kolayca ulaşılabilecek ücretsiz içerikler sunmaya başladı. Versiyon 2’de yer alan ücretsiz ön görüşme ile aileler istedikleri uzmanlar ile 10 dakikalık bir tanışma toplantısı yapabiliyorlar. Kendileri açısından doğru uzmanı ya da uzmanlık alanını bulduklarına emin olduktan sonra düzenli seanslarına başlayabiliyorlar. Bu şekilde uzman ve aile arasında bir güven köprüsü oluşturulması amaçlanıyor. Bunun dışında uzmana soru sor butonu ile aile istediği uzmana soru sorma hakkına sahip oluyor ve herhangi bir ücret ödemeden küçük ve yazılı olarak çözümlenebilecek sorunlarına yanıt bulabiliyorlar. Bir diğer özellik ise o an çevrimiçi olmayan uzmandan müsaitlik talebi oluşturulabilmesi ve bu şekilde uzmana giden bildirim ile takvim güncellemesi yapılarak seanslara başlanabilmesi oldu.

Dijital platform, bunların haricinde daha birçok yazı, podcast ve video içerikleri ile ailelere hizmet veriyor. Versiyon 2 ile gelen ve kendine has birçok özellik barındıran mobil uygulama ile web adresi ailelerin hizmetine sunuldu. Versiyon 2 ile uzman sayısı, danışan sayısı, seans sayıları da dahil olmak üzere mevcut kapasitenin 6 ay içerisinde yaklaşık 10 katına çıkılması planlanıyor. Uygulama, ilk etapta aylık bin seans, uzman sayısında ise yüzde 10’luk artış hedefliyor ve bünyesinde ailelere en doğru hizmeti verecek ve en iyi seviyede uzmanlara yer vermeyi ilke ediniyor.

Bu yıl 15 Eylül’de mobil aplikasyonlara geçilmesi ve Haziran 2022’de farklı dil seçenekleri eklenerek başta Avrupa olmak üzere global düzeye erişilmesi de uygulamanın planları arasında yer alıyor.

Kidolog TV de geliyor

Portalı ziyaret eden kullanıcılar, önce ana sayfada sıralanan uzmanların alanlarına, özgeçmişlerine, haklarında yapılan yorumlara ve takvimlerine bakarak kendilerine uygun gördükleri seçimi yapıyorlar. Görüşme şeklini ve gerekli diğer bilgileri girdikten sonra 1 dakika içinde görüşmeye başlayabilir ya da ileri tarihli randevusunu oluşturabiliyorlar. Danışanlar aynı zamanda KidoBlog bölümünde yararlı bilgiler bulabiliyor, KidoForum bölümünde Kidologlar ve ebeveynler ile sorunlarını paylaşabiliyor, kendileriyle benzer sorunları yaşayan ebeveynlerle konuşabiliyor, birbirinden öğretici tartışmalara katılarak tecrübelerini paylaşabiliyor.