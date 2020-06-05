Başkan Yılmaz’dan Çevre Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çevrenin korunmasının önemine dikkat çekmek amacı ile her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü nedeni ile mesaj yayınladı. Mesajında, “Çevremizi daha temiz ve daha yaşanabilir bir şekilde gelecek nesillere emanet etmek için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bireysel ve kitlesel olarak hepimizin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.” diyen Başkan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Silivri Belediyesi olarak, ilçe genelindeki tüm proje ve çalışmalarımızı temiz bir çevre, yeşil ve yaşanabilir bir doğa önceliği ile gerçekleştiriyor, tarihi ve doğal güzelliklerimize sahip çıkıyoruz. Son dönemde yaşadığımız pandemi süreci tüm dünyada kişisel temizlik ve çevre temizliğinin önemini şiddetli bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple bugün bizlere emanet edilen çevremizi daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şekilde gelecek nesillere teslim etmek için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ sloganı ile sahillerimiz, yeşil alanlar, ağaçlandırma çalışmaları, hava, su ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulmasıyla beraber, toprak verimliliğinin artırılmasına yönelik birçok çalışma yürütüyoruz. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklarımızı doğru ekipmanlarla kaynağında ayırarak projeyi Silivri’mizde yaygınlaştırma çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, hepimizin ortak yaşam alanı olan dünyada çevre kirliliğinden kaynaklı sorunların önüne geçmek için çocuk yaşlardan başlayarak temiz çevre duyarlılığının aşılanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra en küçük bir atığı bile önemseyerek çevre kirliliğine sebep olacak davranışlardan kaçınmaya gayret göstermemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, çevreyi korumaya yönelik attığımız her adımın ve gösterdiğimiz her hassasiyetin gelecek nesillerimize daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakacağını unutmayalım temennisiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum.”