Gök gürültülü sağanak yağış serinletecek!

MGM, yayımlamış olan hava durum bilgisine ilişkin, "Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Sivas ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor" ifadesini kaydetti.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu