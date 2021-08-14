Kırkpınar Başpehlivanlarını Ağırlayan Silivri’de Heyecan Başladı

Silivri Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenleyemediği Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerini bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirecek. Silivri’de ata sporunu yaşatmak ve güreşi geniş kitlelere duyurmak amacıyla tertiplenen organizasyon 59. Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenecek. 13 kategoride yapılacak 16. Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerinde 24 başpehlivan ve 250 pehlivan boy gösterecek. Silivri Belediyesi, 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek güreşler öncesinde Kalepark Sosyal Tesisleri’nde kahvaltılı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, müsabakalarda da görev yapacak olan Başpehlivanlar Ali Gürbüz, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Sermest Bulut ve Cemal Küçükgüçlü ile birlikte basın mensupları da katıldı.

“YENİCİ PEHLİVAN 310 KİLOLUK TAŞLA ANTRENMAN YAPIYORDU”

Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, “Bu yıl 16.’sını düzenleyeceğimiz Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı taçlandırdığı Zafer Bayramı ile aynı güne getirerek zaten çok önemli olan bu organizasyonu daha da anlamlı kılmak istedik. Öncelikle Kavaklı’da gelenekselleşen güreşleri 2004 yılında başlatan merhum Belediye Başkanımız Hasan Geyiktepe’yi ve 2004 yılından 2014 yılına kadar güreş ağalığı yapan Lütfü Arıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Sizlere; Silivri’de gelenekselleşen güreşlere adını veren Mehmet Yenici Pehlivan’dan kısaca bahsetmek istiyorum. Yenici Mehmet, Bulgaristan’da yaşayan bir soydaşımız. 1925 yılında Kırkpınar’da güreştikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’ye davet ediliyor. Daha sonra Kavaklı’ya yerleşiyor ve neredeyse hayatı boyunca güreş sporu ile ilgilenmeye devam ediyor. Bulgaristan’da antrenman yaptığı 310 kiloluk taş da yine Hasan Geyiktepe tarafından Türkiye’ye getiriliyor ve o taş şu an Mehmet Pehlivan’ın heykelinin altında duruyor.” dedi.

“GÜREŞ ORGANİZASYONUMUZ SİLİVRİ’DE BÜYÜK HEYECAN YARATTI”

Bu yıl düzenleyecekleri güreş müsabakalarının bayram havasında geçeceğini dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Ata sporumuz olan Güreş Kadim Anadolu topraklarında bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip. Türk tarihindeki çok önemli destanlardan biri olan Manas destanında Koşay Han, Türk tarihindeki en iyi başpehlivan olarak anılır. Yine Türk tarihindeki başyapıtımız Hanname’de Uluğ Arslan Han güreşçilerin atası olarak tanımlanır. Günümüze doğru yaklaştığımızda Osmanlı’da I. Murat ile başlayan yağlı güreş geleneği hemen hemen tüm padişahlarla devam eder. Fatih Sultan Mehmet’in himayesinde 300 tane pehlivanı barındırdığı ve onları er meydanında güreştirdiği bilinir. Yine Kanuni Sultan Süleyman’ın güreş izlemekten çok keyif aldığı, Sultan Abdülaziz’in ve aynı şekilde IV. Murat’ın da kıspet giyerek güreştikleri tarihte yer alır. Önemli geleneklerimizden biri olan ve 660.’sı düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz ise Türkiye’de olduğu kadar dünyanın birçok yerinden de ilgiyle takip edilen bir organizasyon. Güreş bizim için bir sadece bir spor değil Türk folklorunun da çok önemli bir ögesi.

Pandemi şartlarının olumsuz yönde etkilediği yağlı güreşlerimizi bu yıl gerçekleştiriyor olmaktan, Başpehlivanlarımız Ali Gürbüz, Recep Kara ve Şaban Yılmaz’ı hem bugün burada hem de 30 Ağustos’ta Kavaklı’da ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kavaklı’da yapacağımız Yenici Mehmet Güreşleri ilçemizin en ücra köşesindeki kahvehanelerde bile büyük heyecan yarattı. Ekibimizle birlikte bu organizasyonu Silivri’ye yakışan bir şekilde şenlik havasında, bayram havasında gerçekleştireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdiden iyi seyirler diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

ALİ GÜRBÜZ: “SİLİVRİ HALKINA SEYİR ZEVKİ YÜKSEK GÜREŞLER İZLETMEK İSTİYORUZ”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, “Silivri’de gerçekten çok güzel bir organizasyon düzenleniyor. Biz de Silivri halkına seyir zevki yüksek güreşler izletmek istiyoruz. Ben, Başkanımız Volkan Yılmaz’a hem böyle güzel bir organizasyon düzenlediği hem de Silivri’de güreşlerin yaşatılmasına adına verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

RECEP KARA: “TÜM SİLİVRİLİLERİ ER MEYDANINA DAVET EDİYORUM”

Güreşin Türk geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başpehlivan Recep Kara, “Bin yıldır bu topraklarda yapılan ata sporu her yıl coşkuyla artarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde 6,5 asırdır devam eden bir gelenek yok. Milletimiz bu topraklarda var olduğu sürece bu örfümüzün, adetimizin, geleneklerimizin devam edeceğini düşünüyorum. Kadim şehrimiz Silivri’de böyle bir organizasyonu tertiplediği için Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllarda Yenici Mehmet Güreşlerine birçok defa katıldım ve çok güzel güreş müsabakaları yapıldı. Güreşlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da en iyi şekilde icra edilip ata sporumuzun yaşatılacağına inanıyorum. Ata sporuna gönlünü vermiş bütün seyircilerimizi Silivri er meydanına davet ediyorum.” diye konuştu.

ŞABAN YILMAZ: “30 AĞUSTOS’TA SİLİVRİ’DE ÇATIRTI KOPACAK”

Güreşlerde düzenlenecek müsabakalar nedeniyle sabırsızlandığını dile getiren Başpehlivan Şaban Yılmaz, “Ben öncelikle değerli Başkanımız Volkan Yılmaz’a ata sporumuza sahip çıktığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar birçok güreş organizasyonuna katıldım ama Yenici Mehmet Güreşlerinde düzenlenecek müsabakalar için beni şimdiden heyecan sardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Silivri’de güreşçi deyimiyle çatırtı kopacak. Ata sporuna destek veren herkesi bu güzel organizasyona bekliyorum.” dedi.

Bilgilendirme toplantısı konuşmaların ardından kahvaltı ve soru cevap bölümüyle devam etti. Toplantı kahvaltı sonrası yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.