Piri Mehmet Paşa Mahallesinde 30 Yıllık Hasret Bitti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Piri Mehmet Paşa Mahallesi Vakkas Sokak, Yavuz Sokak, Ahmet Öney Sokak, Hızır Hılkın Sokak, Ekrem Özer Sokak ve Şehit Murat Eren Sokak’ta Silivri Belediyesi, İSKİ, BEDAŞ ve Türk Telekom tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının ardından sokakların asfaltlama işlemi tamamlandı. Piri Mehmet Paşa Mahalle sakinleri, yaklaşık 30 yıldır çözülmeyen alt yapı ve bozuk yolların yapımından dolayı Başkan Yılmaz’a memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’NİN TÜM KRONİK SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ”

Piri Mehmet Paşa Mahallesinde sürdürülen sokak yenileme çalışmalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mahalle sakinleri ve esnaflara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Silivri’nin tüm sorunlarını öncelik sırası ile çözeceklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri’mizde yıllardır ihmal edilmiş çözülmeyi bekleyen sorunlar var. Düşünün şehrin ortasında bulunan Piri Mehmet Paşa Mahallemizdeki Vakkas Sokak, Yavuz Sokak, Ahmet Öney Sokak, Hızır Hılkın Sokak, Ekrem Özer Sokak ve Şehit Murat Eren Sokak’ta 2020 yılına gelmemize rağmen hala alt yapı sorunları vardı. Neredeyse 30 yıldır bu sokaklara el atılmamış. Yağmurda sel baskınları, taşkınlar yaşanıyordu. Fosseptik suları evlerin içine giriyordu. Vatandaşlarımızın yıllardır süren bu çilesine son vermek için harekete geçtik. İSKİ sokaklarımızın içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledi. Belediye olarak yağmursuyu hattını yaptık. BEDAŞ çok eski ve tehlike araz eden beton elektrik direklerini kaldırarak elektrik hatlarını yer altına çekip güvenli hale getirdi. Türk Telekom internet hatlarını yenileyerek yer altına aldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarımızda yol düzenlemesi, zemin hazırlığı, aydınlatma ve kaldırım çalışmaları yaptık. İBB ile gerekli koordinasyonu sağlayarak bu sokaklarımızı asfaltla buluşturduk. Öncelik sırası ile Silivri’mizin kronikleşmiş tüm sorunlarını bir bir çözüyoruz. Çözmeye de devam edeceğiz. Bu süreçte mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza, çalışmalar boyunca göstermiş oldukları sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyorum.” dedi. Altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan mahalle sakinleri, yıllardır çektikleri çilenin sona erdiğini söyleyerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.