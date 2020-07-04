"Silivri'de Bin 500'den Fazla Yapı Tsunamiden Etkilenecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem tehdidi altındaki kentte, olası tsunami senaryoları ve eylem planları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. İBB ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen çalışmanın ilk etabında, “İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi” 2018 yılında tamamlanmış, kentin denize kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri kapsamlıca araştırılmıştı. Çalışmanın ikinci etabında ise 'İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)' ortaya konuldu. Bu çalışmayla, belirlenen risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

17 İLÇENİN TSUNAMİ RAPORU WEB'DE

Çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi. Tsunami tehlike ve risk analizleri ile riskin azaltılmasına yönelik eylemler, her bir ilçe için ayrı ayrı raporlanarak, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#le-tsunam-blg-ktapiklariweb sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldı.

ADALAR'DA BİNDEN FAZLA YAPI ETKİLENECEK

Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde değişken; ama önemli boyutlarda tsunami etkisinin beklendiğinin ifade edildiği raporda, ilçe ilçe şu bilgiler yer aldı: "Adalar’da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

Avcılar’da maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metreye ulaşmaktadır.

Bakırköy’de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

Beşiktaş’ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşmaktadır.

FATİH’TE 7 METRELİK DALGA BOYU

Beylikdüzü’nde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.11 metreye ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır.

Beyoğlu’nda karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3.04 metreye ulaşmaktadır. 170’den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülmektedir.

Büyükçekmece’de maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8.59 metreye ulaşacak; 1400 yapı tsunami baskınından etkilenecektir.

Fatih’te su basma derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye ulaştığı; yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edilmiştir.

Kadıköy’de noktasal olarak su basma derinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık 1.000 metreye ulaşmaktadır.

Kartal’da maksimum su basma derinliğinin 5.84 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşmaktadır.

Küçükçekmece’de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye ulaşmaktadır.

Maltepe’de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmaktadır. Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.

Pendik’te maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.

SİLİVRİ'DE BİN 500'DEN FAZLA YAPI TSUNAMİDEN ETKİLENECEK

Silivri’de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.89 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 2.000 metreye ulaşmaktadır. 1.500’den fazla yapı tsunamiye maruz kalacaktır.

Tuzla’da maksimum su basma derinliği, noktasal 6.34 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşmaktadır.

Üsküdar’da maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metreye ulaşmaktadır.

Zeytinburnu’nda maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.95 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye ulaşmaktadır."

HAZIRLANAN SİLİVRİ RAPORU İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ