Temmuz Ayı Meclisi Pazartesi Günü

Silivri Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarihine rastlayan Temmuz ayı toplantısının 1.Birleşiminin 1.oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - 3 Encümen Üyesi seçimi.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.

3 - İmar Komisyonu seçimi.

4 - Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi.

5 - İsim Tespit Komisyonu seçimi.

6 - Hukuk Komisyonu seçimi.

7 - Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.

8 - Kentsel Tasarım Komisyonu seçimi.

9 - Silivri Belediyesi ile Tokat İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.

10 - İlçemiz Mahalle Muhtarlarına yardım yapılmasının görüşülmesi.

11 - Belediye ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

12 - Kamil KAÇMAZ tarafından 10 NA 903 plakalı, 2012 model, Ford marka, damperli kamyon aracı belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

13 - Kamil KAÇMAZ tarafından 34 VCR 58 plakalı, 2008 model, Mercedes-Benz marka, damperli kamyon aracı belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

14 - Kamil KAÇMAZ tarafından 34 DN 4607 plakalı, 2005 model, Mercedes-Benz marka, akaryakıt aracı belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

15 - Kamil KAÇMAZ tarafından, 34 BV 9035 plakalı, 2005 model, Ford marka, Arazöz aracı belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

16 - S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından, 34 PFH 17 plakalı,2012 model, Mercedes-Benz marka, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

17 - S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından,34 LD 9881 plakalı, 2014 Model, Mercedes-Benz marka hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

18 - S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından,34 LM 3007 plakalı, 2014 model, Mercedes-Benz marka hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

19 - S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından,34 LD 9883 plakalı, 2014 model, Mercedes-Benz marka hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu aracını belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

20 - S.İstanbul Silivri Sanayicileri Küçük Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından,34 LM 3008 plakalı,2014 model, Mercedes Benz marka,Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunu aracını belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

21 - SRP Sadid Road İş Makinaları Yedek Parçaları İmalat ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 34-00-11-8269 (K.18) plakalı, 2011 model, Volvo marka, Beko Loder İş makinesini belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

22 - SRP Sadid Road İş Makinaları Yedek Parçaları İmalat ve Dış Tic. A.Ş. tarafından 34-00-14-7853(K.19) plakalı, 2013 model, Volvo marka, Beko Loder iş makinesini belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

23 - Üneşler Turizm İnş. Taahhüt İth. San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından 34 VZH 43 plakalı, 2014 model İveco marka Hidrolik Sıkıştırmalı 15+5 Vinçli Çöp toplama aracını belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

24 - Taş Grup Gıd. Nak. Oto. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından 07 DEG 89 plakalı, 2013 model, Ford Cargo marka, Su Tankerini belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

25 - Serinova Plastik San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından 961880422519 seri numaralı, 2020 model, Bomag marka, BW 12 AD-5 tipi silindiri belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

26 - Serinova Plastik San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından 34 ABL 945 plakalı 2017 model, Ford marka, brandalı saç kasa çift kabin aracı belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

27 - S. İstanbul Silivri San. Küçük Ölçekli Küç. San. St. Kooperatifi 34 LM 3009 plakalı, 2014 model, Mercedes-Benz marka Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu aracını belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

28 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 646 ada 1 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

29 - İstanbul Çevre düzeni Planı ve Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda plan notu değişikliğinin görüşülmesi.

30 - Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 640 ada 1 ve 2 parsel BOTAŞ Rüzgâr Enerji Santrali Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

31 - Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi donatı alanlarının yer değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.

32 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 6698 parsel ve yol alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

33 - Silivri İlçesi, Mimarsinan (eski Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1682 ada 1 parsel, 1683 ada 1 parsel, 1684 ada 1 parsel, 1685 ada 1 parsel, 1686 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

34 - Silivri İlçesi, Semizkumlar (eski Alipaşa) Mahallesi 5748 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

35 - İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ile ilgili plan notu hükümlerinden 20.000 m2. Şartının değişmesine ait plan notu değişikliğinin görüşülmesi.

36 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 48 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

37 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

38 - Silivri, Gümüşyaka Mahallesi, 1776 parsel ile belediye mülkiyetindeki Gümüşyaka Mahallesi, 7 ada, 16-17-20-21 parsellerin takasının (trampa) görüşülmesi.

39 - Belediyeye ait kiradaki işyerlerinin pandemi (salgın hastalık) döneminde geçici olarak kapatılmaları nedeniyle ecrimisil bedellerinin tahsil edilmeyerek, 3 ay ötelenmesinin görüşülmesi.

40 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait İlçemiz Çanta-Sancaktepe Mahallesi, 171 ada, 125 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Cami ve Kur'an Kursu ve Müştemilatı olarak Diyanet İşleri Başkanlığına (Silivri İlçe Müftülüğü) 25 yıllığına tahsisi yapılmıştır. Tahsisi ile ilgili yapılan protokolün revize edilmesinin görüşülmesi.

41 - Belediye ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili hazırlanan protokolün revize edilmesinin görüşülmesi.

42 - Belediyenin vergi borçlarına mahsuben 10 adet taşınmazının Maliye Bakanlığına devrinin yapılmasının görüşülmesi.

43 - Silivri ilçesi Çayırdere Mahallesi, 140 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2B kapsamında Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğünden satın alınmasının görüşülmesi.

44 - Silivri ilçesi, Çayırdere Mahallesi, 141 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2B kapsamında Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğünden satın alınmasının görüşülmesi.

45 - Belediye ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

46 - İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa Caddesi üzerinde Cuma günleri kurulmakta olan semt pazarının Mimar Sinan Mahallesi Atasoy Caddesine taşınmasının görüşülmesi.

47 - Belediyede İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oluşturulması ile yönetmeliğinin onaylanmasının görüşülmesi.

48 - Belediye mülkiyeti ve kullanımında bulunan spor kompleksi, lokal, otopark, kafeterya, sosyal tesis, düğün salonu ve benzeri yerlerde uygulanacak olan ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

49 - Belediye 2019 yılı kesin hesabının görüşülmesi.

50 - Belediye 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.