Burhaniye' de çiçek satışları arttı

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçelerde hareketlilik yaşanırken, çiçek satışları da arttı. Mevsimlik çiçeklerin çok satılmaya başlandığını anlatan işletmeci Ahmet Açıkgöz, çiçeklerin bahçeleri süslediğini söyledi.

Burhaniye’de, havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerde hareketlilik başladı. Çok sayıda vatandaş da soluğu çiçekçilerde aldı. Son günlerde satışların arttığın anlatan çiçekçi Ahmet Açıkgöz, “Baharın gelmesiyle birlikte bütün çiçekçilerde yoğunluk başladı. Sonbaharda daha çok meyve fidanları satılırken, ilkbaharda mevsimlik çiçekler daha çok satılıyor” dedi. Bahçesine çiçek almak için geldiğini anlatan emekli bankacı Mustafa Karabıyık da , “Çiçekler çok güzel olmuş. Almamak mümkün değil. Bahçeme dikeceğim” dedi.