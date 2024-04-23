Çatalca'da çocuklar bayramı doyasıya yaşadı

Çatalca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen programlar ile coşkuyla kutlandı. Gün boyu gerçekleşecek programlar, çelenk töreni ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi töreni Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda, İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Erhan Güzel, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi.

Çocuklardan muhteşem gösteriler

Çelenk töreninin ardından öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı kutlama programı gerçekleştirildi. Öğrencilerin birbirinden güzel şiirleri, dansları ve halk oyunları renkli gösterileri eşliğinde bayram coşkusu hep birlikte yaşandı.

Törende ayrıca ilçe genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Erhan Güzel ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Çocuklar Uluslararası Çocuk Festivali’nde buluştu

23 Nisan kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar için düzenlenen Uluslararası Bayram Festivali ile devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehrin 19 ayrı noktasında gerçekleşen “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” kapsamında ilçede misafir edilen; Bulgaristan, Kolombiya ve Malatyalı öğrencilerin gösterilerini büyük bir coşkuyla izlendi.

Nice Bayramlara, Nice Güzel Yarınlara

Festivale gelen çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle buluştu. Belediye Başkanı Erhan Güzel bayram gününü çocuklarla birlikte geçirdi. Gösterileri izleyen, çocuklarla sohbetler eden ve bol bol günün anısına fotoğraf çektiren Başkan Erhan Güzel yaptığı konuşmada çocukların bayramını kutlayarak, “Bugün, Türkiye Cumhuriyetimizin geleceğinin teminatı olan siz değerli çocuklarımızın bayramı. 104 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüreğinde taşıdığı umut, nesillerdir devam ediyor. Sizler, ülkemizin en büyük zenginliği ve umudusunuz. Bize düşen en büyük görev de, çocuklarımızın umutlarını ve mutluluklarını geleceğe taşıyabilmek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum. İlçemizi bu festivalle buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza selam ve sevgilerini iletiyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Nice bayramlara, nice güzel yarınlara.” ifadelerini kaydetti.