... ...

Kazdağları’na aç kalan domuzlar şehre indi, o ânlar kameralara yansıdı

Kazdağları’nda küresel ısınmayla birlikte yaşanan kuraklık sebebiyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmakta güçlük çekince şehre indi. Edremit’in Altınoluk Mahallesinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları vatandaşları tedirgin etti.

Kazdağları’na aç kalan domuzlar şehre indi, o ânlar kameralara yansıdı
banner3909
banner4336

Kazdağları’nda küresel ısınmayla birlikte yaşanan kuraklık sebebiyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmakta güçlük çekince şehre indi. Edremit’in Altınoluk Mahallesinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları vatandaşları tedirgin etti.

Kazdağları son yılların en kurak zamanlarını geçiriyor. Kazdağları’nda yaşayan yaban domuzları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Dağlarda aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban domuzları, Edremit’in orman sınırındaki mahallerine inerek, çöp kutularını devirip yiyecek bulmaya çalışıyor. Son olarak Altınoluk Mahallesinin Tekçam mevkiinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları bölge sakinlerini tedirgin etti. Görüntülerde domuzların sürüler halinde yazlık sitelerin arasında dolaştığı görülüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Körfeze giren 600 bin ton hamsiyi saatler içinde...
Körfeze giren 600 bin ton hamsiyi saatler içinde...
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4321

banner3841