(Özel) Şile’de kapatılan kaçak su dolum tesisi havadan görüntülendi

Şile’de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Kapatılan kaçak dolum tesisi havadan görüntülendi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı. İBB’ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile’deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Öte yandan mühürlenen kaçak dolum tesisi drone ile havadan görüntülendi.