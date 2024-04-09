Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da son teravih namazını tarihi Orhan Gazi Camii’nde kıldırdı. Namaz sonrasında konuşan Erbaş, “Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer beş vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım, camilerimizi garip bırakmayalım” dedi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii’ne gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, bu Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı. Namazın ardından konuşan Erbaş, “Bu akşam son teravihimizi kıldık bu Ramazan’ın insanın, Müslüman’ın ömrü hayatında geçirdiği en hayırlı, en faziletli en mukaddes an hangisidir diye bir soru sorulsa cevabımız; namaz anındaki geçirdiğimiz andır olabilir. Yatsı namazımızla beraber teravih namazımızda bir saati aşkın bir buçuk saate yakın bir zaman geçirdik. Bu amel defterimize yazıldı. Keşke bütün zamanlarımız böyle geçse, keşke bütün zamanlarımız namazda geçirdiğimiz zaman kadar kıymetli olsa” dedi.

“Camilerin bayram ettiği anlar teravih namazları”

Başkan Erbaş, “Namazda geçirdiğimiz zaman en kıymetli zaman, bunu yaşayarak çocuklarımıza, gençlerimize gösterelim. Ramazan ayının adeta süsü teravihler, camilerin bayram ettiği anlar teravih namazları. Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer beş vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım. Camilerimizi garip bırakmayalım diğer zamanlarda da teravih namazlarına gösterdiğimiz bu şevki, bu güzelliği vakit namazlarında da gösterelim” diye konuştu.

“Safta herkes eşittir”

Ramazan ayı ile ilgili de konuşan Erbaş, “Ramazan işte geldi, geçti. İnşallah bereketiyle bayrama ulaşırız. Bayram sabahı, bütün camilerimiz inşallah vatandaşlarımıza, ailelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla dolacak. Dua edeceğiz bayram namazından sonra Kim için? Gazze’deki mazlumlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlar için dua edeceğiz. Mazlumların kurtuluşu için zalimlerin kahrı için dua edeceğiz inşallah. Ramazan ayı bize bir ay boyunca büyük bir maneviyat kazandırdı. Sabır eğitimine tabi tuttuk nefsimizi. Sabırla ibadete nasıl devam edilir onu gösterdik. İftar sofrasında unvanı ne olursa olsun kimse elini uzatabiliyor mu yemek yemeye, hayır uzatamıyor. İşte orada Cenabıhak herkese eşit diyor burada olduğu gibi. Aranızda farklı farklı unvanlarda, mesleklerde insanlar var. Ama safta herkes eşittir. Cenabıhak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin” şeklinde konuştu.

“Ali Erbaş, bayram namazını da Sakarya’da kıldıracak”

Başkan Erbaş’ın ardından konuşan Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ise, “Şeyh Edebali Camii’nde Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, bayram namazı öncesinde sohbet edip, sonrasında bayram namazını kıldıracak ve dua edecek” diyerek tüm Sakaryalıları bayram namazına davet etti.