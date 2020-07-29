Çocuğunuz Kalabalıklarda Kaybolmasın

Çizgi Koleji "Her çocuk özeldir." felsefesi ile 18 kişilik butik sınıf kayıtlarına devam ediyor.

Çocuğunuz Kalabalıklarda Kaybolmasın

Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için kurulan birbirinden farklı atölyeler ile öğrencilerin akademik başarısını artırmanın yanı sıra yaşam becerilerini de geliştiriyor. Öğrencilerin kalabalıklarda kaybolmaması için hazırlanan, öğrencilerinin yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, akademik başarılarını arttırmak amaçlı birebir ilgilenme olanağının olduğu 18 kişilik butik sınıflara kayıtlar devam ediyor.     

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şenocak'tan Bozoğlu'na tebrik ziyareti
Şenocak'tan Bozoğlu'na tebrik ziyareti
  1. Adalet ve Kalkınma Partisi