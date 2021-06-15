Evdeki gönüllü eğitmenler için veli kitapları yazıldı

Pandemi süreci sebebiyle 1 yılı aşkın süredir uzaktan eğitim alan öğrencilere, birer gönüllü eğitimciye dönüşerek destek olan ebeveynler için rehber görevi üstelenecek kitaplar çıkarıldı.

Bütün dünyada 4C becerileri (4C skill) olarak tanımlanan eleştirel düşünme, üretici, iletişim ve iş birliği becerileri; 21. yüzyıl becerileri olarak kabul ediliyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından hazırlanan veli kitapları, bu temel yaşam becerilerini geliştirmek için velilere rehber oluyor. Türkiye’de alanının ilk ve tek örneği olan ve uzmanların hazırladığı yayınlar, teori ve pratiği buluşturarak kılavuzluk ediyor.

“6-7 Yaş Beceri Geliştirme, 8-9 Yaş Beceri Geliştirme, 10-11 Yaş Beceri Geliştirme ve 12-13 Yaş Beceri Geliştirme 4Cs (4C skill)” veli kitaplarının yanı sıra, “Duygularımı Aklımla Buluşturuyorum”, “Geleceğin Çocuklarına İlham Veren Projeler” ve “Mutlu Çocuklar Mutlu Ailelerde Yetişir” adlı kitaplar, ilgili yaş gruplarına göre her bir veliye ulaştırılıyor.

Veli kitapları, uzaktan eğitimin tamamlayıcı unsuru

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, “Bilgi ve iletişim çağına uygun vizyonumuz ve eğitim sektörünün dijital dönüşüm sürecine öncülük eden çalışmalarımızla, tüm zorluk ve dezavantajları geride bıraktık. Uzaktan eğitime de hibrit eğitime de hızla adapte olduk. Eğitimi evlerinden sürdüren öğrenciler üzerinde velilerimizin emeği çok büyük. Veli kitaplarımız, bu sürecin tamamlayıcı unsurlarından sadece biri. Proje temelli eğitim anlayışımızın vizyonu, sürdürülebilirlik bilincini de kapsıyor. Ayrıca, akademik başarının yanında, çocuklarımızın mutlu bireyler olmasını sağlamak için de çalışıyoruz. Bu nedenle, uzmanların ‘Mutlu çocuk, mutlu ailede yetişir’ anlayışı, veli kitaplarına da yön vermiştir. Araştıran, sorgulayan, öğrenmekten keyif alan mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.