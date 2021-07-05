İhlas Koleji İngilizce Dil Olimpiyatları’nda Türkiye şampiyonu

İhlas Koleji, pandemi dolayısıyla bu yıl online düzenlenen MEFELO’20 (MEF University English Language Olympics) yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, MEFELO’20 İngilizce Dil Olimpiyatları’nda şampiyonluğa ulaşan Ahmet Eren Açıkyıldız, Reyyan Demircioğlu’nu ve onların danışman öğretmenleri Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı Ömer Yavuz ve Gizem Akın’ı tebrik etti.
Yeltekin yaptığı açıklamada okul bünyesinde kurulan yabancı dil kulüplerinin faaliyetleri ile öğrencilerin yabancı dil becerilerinin arttırıldığına vurgu yaptı. Her yıl İhlas Koleji öğrencilerinin yabancı dil yarışmalarına katılarak başarılar elde ettiğini ifade eden Yeltekin; “Öğrencilerimiz geliştirdikleri yabancı dil becerileri ile yarışmalara çok daha öz güvenli olarak katılıyorlar ve okullarımıza başarılar getiriyorlar” dedi.Pandemi koşullarında gerçekleşen bir eğitim yılını geride bıraktıklarını söyleyen Yeltekin, “Hepimiz için farklı ve değişik deneyimler elde ettiğimiz bir yıl oldu. Öğrencisinden öğretmenine herkes dinlenmeyi hak etti. Bu vesileyle tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum” dedi.