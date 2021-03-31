Kısa Video Mekik Yarışması şampiyonları belli oldu

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında yapılan “Kısa Mekik Yarışması” kazananları belli oldu. Yarışma ile öğrencilerin pandemi sürecini en verimli şekilde değerlendirmeleri ve cimnastik sporunda yetkinliklerini artırmaya katkı sağlamak amaçlandı.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile pandemi döneminde evlerinde eğitim hayatlarına devam etmek zorunda kalan Bahçelievler İlçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik ‘Kısa Video Mekik Yarışması” düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılan yarışmada, öğrenciler 60 saniye boyunca yaptıkları mekik hareketini video kaydı ile iletti.

“Beslenme bozukluklarını beraberinde getiriyor”

Gökkuşağı Koleji öğrencileri Eslem Beyaz ve Berhan Gençol, üstün başarı gösterdikleri Kısa Video Mekik Yarışması’nda 1’incilik kupasını ve madalyasını almaya hak kazandı. Çocuklarda fiziksel hareketsizliğin pandemiyle birlikte ciddi bir problem haline geldiğine değinen Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Fiziksel hareket, çocukların gelişimi için bu dönemde oldukça önemli. Hareketsizliğin beslenme bozukluklarını da beraberinde getirdiği ve çocukluk çağı obezitelerinde artış olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda görülüyor” diye konuştu.

Abdülkadir Gayretli, evde yapılacak küçük sportif faaliyetlerin çocuklarda duruş bozukluklarının önüne geçeceğine ve esnekliği artıracağına da vurgu yaptı.