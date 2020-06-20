Yakın Doğu Üniversitesi online mezuniyet törenleri ile bir ilke imza atıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, mezuniyet törenlerini 17 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek.

YÖK, YÖDAK, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yaşanan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde geleneksel eğitime ara verilmesi ve uzaktan/online eğitim şeklinde yürütülmesi kararı alınmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi, yine bir ilke imza atarak başarılı geçen online eğitim süreci sonunda mezuniyet törenlerini de 17 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek. Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde "hoşgeldiniz" mesajının ardından İstiklal Marşı okunarak, rektörün, dekanın ve fakülte birincisinin mesajı yer alacak. Ardından Google Meet üzerinden hazır bekleyen mezun öğrenciler isimleri seslendirilerek kendilerini 1-2 cümle ifade etme şansı bulacaklar. Öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğrafları gösterimi yanısıra temsili diplomaları takdim edilecek ve başarıları için tebrik edilecek. Kapanışta bir geri sayım sonrası temsili bir kep atma animasyonu ile canlı yayın sonlandırılacak. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte tüm fakültelerin mezuniyet törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek yeniden Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek. Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri aşağıdaki linklerden izlenebilecek:

22 Haziran 2020

09:00 - 11:00 Spor Bilimleri Fakültesi https://youtu.be/8nkNwhH5_hg

11:00 - 13:00 Turizm Fakültesi https://youtu.be/zW3GY2sRSO4

13:00 - 15:00 Veteriner Fakültesi https://youtu.be/yt6VIuUBm0o

15:00 - 17:00 Hukuk Fakültesi https://youtu.be/ch7FgFg_CUo

17:00 - 19:00 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu https://youtu.be/c_r5UspwWSg

19-00 - 22:00 Fen-Edebiyat Fakültesi https://youtu.be/cWGGiJ7wkLo

23 Haziran 2020

11:00 - 13:00 İletişim Fakültesi https://youtu.be/kQwFf3V4Sww

13:00 - 15:00 İlahiyat Fakültesi https://youtu.be/UgSe4kXDCD4

15:00 - 18:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi https://youtu.be/pWsAevhEGQE

19:00 - 22:00 Atatürk Eğitim Fakültesi https://youtu.be/KdGAPFVKg_s

24 Haziran 2020

09:00 - 11:00 Güzel Sanatlar Fakültesi https://youtu.be/TMnl31_kSqQ

11:00 - 13:30 Mühendislik Fakültesi https://youtu.be/F1TSYyemYK0

14:00 - 17:00 Hemşirelik Fakültesi https://youtu.be/tT8lGQymCSg

17:00 - 19:00 İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi https://youtu.be/i2VRhgzD6b8

25 Haziran 2020

11:00 - 13:00 Mimarlik Fakültesi https://youtu.be/ITTvVEbyz-4

14:00 - 17:00 Eczacilik Fakültesi https://youtu.be/j-DMwCb65_E

19:00 - 22:00 Sağlik Bilimleri Fakültesi https://youtu.be/H7uCWmML4D4

26 Haziran 2020

13:00 - 16:00 Tip Fakültesi https://youtu.be/2PMcQzL5v1M

19:00 - 22:00 Enstitüler

(Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlik Bilimleri, Sosyal Bilimler) https://youtu.be/u8Tzrhzyxi0

30 Haziran 2020 13:30 - 15:30 Sahne Sanatları Fakültesi https://youtu.be/BEniN2uZxew

29 Temmuz 2020 10:00 - 14:00 Diş Hekimliği Fakültesi https://youtu.be/Zf7jBi7zxBw