Kerevitaş’ın 2021 yılının ilk yarısında konsolide cirosu 2 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye’nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş’ın 2021 yılının ilk yarısında konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,4 oranında artışla 2 milyar 10 milyon TL oldu.

Türkiye’de taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş’ın 2021 yılı yarıyıl konsolide cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,4 artışla 2 milyar 10 milyon TL oldu. Piyasa değerine göre Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş’ın Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde ciro yüzde 27,5 artışla 551 milyon TL olarak gerçekleşirken; Yağ İş Birimi’nde ise ciro yüzde 54,2 artışla 1 milyar 489 milyon TL oldu. Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla pazar payını sürekli artıran Kerevitaş, yurt içinde olduğu kadar ihracat pazarlarında da büyümesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 oranında artışla sürdürdü.

Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün lider markası SuperFresh, yenilikçi ürün lansmanlarıyla büyüme stratejisini sürdürerek pazardaki liderliğini güçlendirdi. Yılın ilk altı ayında Cheddar Peynirli Pizza Tost, Özel Taşfırın Hamurlu Dört Peynirli Pizza, ince kesimli patatesler, Et Döner Patates ve Sandviç Ekmeği başta olmak üzere toplam 14 yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sundu. Türkiye margarin sektörünün açık ara pazar lideri olan Besler ise 17 milyon haneye ulaşan yüksek penetrasyonu, yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla yılın ilk yarısında yüzde 54 oranındaki güçlü ciro payını korudu.

“2021 yılında inovasyonla pazar liderliğimizi sürdüreceğiz”

Kerevitaş CEO’su Şükrü Çin; inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının şirketin büyümesinde belirleyici olduğunu belirterek şirketin ilk altı aylık finansal sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “2021 yılının ilk yarısında şirketimizin cirosunu artırmaya devam ederek pazardaki güçlü konumumuzu koruduk ve özellikle ihracat pazarlarında büyümemizi sürdürdük. Salgın dönemiyle birlikte pazarın değişen ihtiyaçları ve müşterilerin beklentilerini yakından takip ederek yılın ilk altı ayında yenilikçi ürün lansmanlarına devam ettik. Kerevitaş olarak inovasyona ve AR-GE’ye sürekli yatırım yapmaya devam ederken dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarındaki lider konumumuzu sürdüreceğiz.”