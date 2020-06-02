Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,8060 liradan, euro ise 7,5780 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan, 7,5760alınan euro ise 7,5780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,82 liradan, euro ise 7,59 liradan satılmıştı.
DOLAR 6,8060 LİRADAN, EURO İSE 7,5780 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
Dolar 6,8060 liradan, euro ise 7,5780 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan, 7,5760alınan euro ise 7,5780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,82 liradan, euro ise 7,59 liradan satılmıştı.