TBD Media Group, ‘50 Küresel Lider’ kampanyasını başlattı

Uluslararası medya geliştiricisi olan TBD Media Group, ‘50 Küresel Lider’ kampanyasının yenisini başlattığını duyurdu.
Kampanyanın, plastik ve eğitimin geleceğini, pil teknolojisi yoluyla yenilikçiliği, yerleşik finansı ve ilerlerken geleneği sürdürmenin önemini ele aldığı belirtildi. Filmlerin karbonsuzlaştırma, ısı yönetimi ve sağlıklı beslenme gibi önemli sürdürülebilir konulara değindiği vurgulandı.Konuyu değerlendiren TBD Media Group CEO’su Paolo Zanini,"Burada bulunma ayrıcalığına sahibiz ve iş dünyasının ve toplumun geleceğinin böylesi küresel yıkıcılar tarafından tasarlandığı bu önemli andan toplumu haberdar etmeye hazırız" dedi.