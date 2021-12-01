Türkiye’de İş Dünyası dergisinden Bahar Korçan’a özel sayfa

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden moda tasarımcı Bahar Korçan Türkiye’de İş Dünyası dergisinde anıldı.

İhlas Medya Grubu bünyesinde geçtiğimiz ay yayın hayatına başlayan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin ikinci sayısı okuyucularıyla buluştu. Derginin yeni sayısı geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden moda tasarımcısı Bahar Korçan’a adandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) düzenlenen programa TİM Başkanı İsmail Gülle İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılari Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz Türkiye’de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Türkiye Gazetesi Ekonomi Haberleri Müdürü Canan Eraslan katıldı.

"Tasarım yarışmaları birincileri marka isim oldu"

Programda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Bahar Korçan ile birlikte sektörün her yıl düzenlenen tasarım yarışmasında birinci olan isimlerin marka olduklarını vurguladı. Gülle, “Bahar Korçan Hanımefendiyi kaybetmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz. Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla sektörlerimiz yarışmalara başladılar. 90’lı yılların başında hazır giyim sektörümüzün başlatmış olduğu ilk yarışmada Bahar Hanım birinci oldu ve ondan sonra düzenlenen her yarışmanın birincileri bugün marka isim oldular. Sektörün gelişmesine ve değerinin artmasına, gençlerin bu işe yönelmesine katkı verdiler” dedi.

“İhracatta beklentileri karşılıksız bırakmayacağız”

İhracatta yeni bir Cumhuriyet rekorunu açıklamak istediklerini belirten Gülle, “90’larda ihracatımız 13-15 milyar dolarlık ihracat ekonomisi vardı bunun yüzde 40’ı tekstil ve hazır giyimdi. O dönemde ülkemiz ne verilirse onu dikip ihracat yapıyordu. O gün ülkemiz görülenin yapıldığı bir ülkeydi, bugün yaptıklarıyla görülen bir ülke haline geldi. Ülkemizin spot ışıklarının yöneldiği kurum burasıdır. Art arda 20 milyar doları aşan ihracatlar gerçekleştiriyoruz inşallah bir Cumhuriyet tarihi rekorunu da açıklamak en büyük gururumuz olacak. Beklentileri karşılıksız bırakmayacağız. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine çok yaklaştık. Bunu gerçekleştirdikten sonra her şeyimiz daha anlamlı ve güçlü olacak” dedi.

“İş dünyasındaki gelişmeleri bu dergiden takip edeceğiz”

İsmail Gülle Türkiye’de İş Dünyası dergisinin sektörde kaynak niteliği taşıyacağını söyleyerek “Biz bu dergiye kendi dergimiz gibi bakıyoruz içerisinde kendimizi görüyoruz. İş dünyasındaki gelişmeleri bu dergiden takip edeceğiz” diye konuştu.

İHKİB Mustafa Gültepe de Türkiye’de İş Dünyası dergisinin farklı bir bakış açısı göstererek bütün sektörü aydınlatacağına inandığını belirtti.

Bahar Korçan’ın birinci olmasıyla başlayan yarışma serüvenleriyle ilgili konuşan Gültepe, “Yıl 1992 ilk tasarım yarışmasında Bahar Korçan Hanım birinci oldu. Sektörde onunla birlikte bu tip yarışmalar ekol oldu. Amaç burada farklı tasarım düşüncesinde olan insanları fiziksel olarak yarıştırarak becerileriyle sektörlere yardımcı olmalarını sağlamaktır. Bahar hanım bizim ve çocukların ilham aldığı kişiydi. Sektör adına çok genç yaşta kaybettik. Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise Bahar Korçan’ı rahmetle andıklarını ifade ederek, “Tasarımın altını çizmek lazım. Tasarım olgusu hem tekstil sektöründe en az hazır giyim sektöründe olduğu kadar önemlidir. Tasarımın önemini özellikle gençlerimize ne kadar vurgularsak o kadar önemli bir iş yapmış oluruz” sözlerini kullandı.

“Derginin ikinci sayısını Bahar Korçan’a adadık”

İHA’ya açıklamalarda bulunan derginin genel yayın yönetmeni Celal Toprak, “Dergimizin ilk sayısını geçtiğimiz ay yayınlamıştık. Bu ayki sayıda İş Adamı Tuncay Özilhan kapak sayfasında yer alıyor. Bu derginin bir arşiv dergisi olmasını arzu ediyoruz. Bu sayıda farklı bir şey yaptık, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz moda tasarımcı Bahar Korçan anısına tasarım sayfası düzenledik. Derginin ikinci sayısını Bahar Korçan’a adadık. Korçan tasarımın en önde gelen isimlerindendi, çok erken kaybettik. Tasarım katma değer demek, tasarımla tekstili birleştirebilirsek dünyada farklı bir noktaya ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Program TİM Başkanı İsmail Gülle’nin Bahar Korçan’ın kızı Lal Korçan’ın adına Osmanbey Tekstil İşadamları Derneği (OTİAD) Başkanı Eda Arpacı’ya plaket takdimiyle sona erdi.