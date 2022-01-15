Üniversite öğrencileri trene binebilmek için zamanla yarıştı

Edirne’de final sınavlarının tamamlanmasının ardından ara tatile giren üniversite öğrencileri, ailelerine kavuşabilmek için tren yolculuğunu tercih etti. Trene binebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren üniversite öğrencileri, birbirleriyle yarışarak izdiham oluşturdu.

Trakya Üniversitesi öğrencileri final sınavlarının ardından memleketlerine dönebilmek için tren yolculuğunu tercih etti. Şehir dışından gelen öğrenciler evlerine dönebilmek için sıraya girdi ve izdiham oluşturdu.

İzdiham yaşandı, binemeyenler umutsuzca geri döndü

Edirne’de tren garında HES kodu sorgulamasının ardından bilet almak için sıraya giren öğrenciler, tren istasyonunun olduğu kısımda da izdiham yaşanmasına sebep oldu. Trene binebilmek için canını bile tehlikeye atan öğrenciler, rayların diğer tarafına geçerek açılan kapılardan binmek için zamanla yarıştı. Bazı öğrenciler umutsuzca dışarıda kalırken, kolay binebilmek için trendeki arkadaşlarına eşyalarını teslim eden bazı öğrenciler ise eşyalarını alabilmek için trenin arkasından koştu. Trene binemeyen öğrenciler, çaresizce bir sonraki gün daha erken gelerek ailelerine kavuşma umuduyla evlerinin yolunu tuttu.

"Uyku uyumadan geldik, yine de binemedik"

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Emre Uyar, "Sabah erkenden trene binmek için geldik. Ama çok kalabalık. Nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Yarın daha erken saatte gelip gitmeyi deneyeceğiz. Binemeyen çok kişi var. İki saat bekledik gece uyumadan geldik ama yarın da dolu olursa sonraki gün yine geleceğiz" dedi.

Öğrenciler, böyle zamanlarda ek sefer çıkarılması ya da vagon sayısının arttırılması gerektiğini dile getirdi.