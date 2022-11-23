Eksik Gazitepe salladı yıkamadı 1-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve baştan sona çekişmeli ve sert bir oyuna sahne olan maçta karşılıklı goller vardı. Maça ev sahibi Gazitepe hızlı başladı ve rakibi karşısında baskılı bir oyun ile saldırmaya başladı. Müsabakanın 15.dakikasında korner atışında topa iyi yükselen Mustafa kafa ile golünü attı ve Gazitepe’yi 1-0 öne taşıdı. Bu golün ardından Karadeniz ceza alanı önünde gerçekleşen bir pozisyonda rakibine sert giren golün sahibi Mustafa kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 24.dakikada bir kişi eksik kalan Gazitepe takımı müsabakanın sonuna kadar oldukça sıkıntılı dakikalar yaşadı. Müsabakanın ilk yarısı Gazitepe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Karadeniz takımı maçın 52.dakikasında Emre ile beraberliği yakaladı ve maç 1-1 oldu. Bu dakikadan sonra başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.