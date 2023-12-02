Engellerin engel olmadığı futbol maçı Tuzla'da oynandı

Tuzla’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle özel bir futbol maçı düzenlendi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan özel çocuklar ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bir araya gelerek halı saha maçı yaptı. Futbol yorumcusu Emre Bol ile eski futbolcu Evren Turhan’ın da katıldığı programda özel çocuklar halı saha maçında keyifli anlar yaşarken aileleri de tribünde heyecanlı anlar yaşadı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan özel çocuklar, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla düzenlenen halı saha maçında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Mercan Tesisleri’nde gerçekleştirilen maça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Yarım saatlik iki devre halinde oynanan maçta, Tuzla’nın özel çocukları keyifli anlar yaşadı. Rekabetçi geçen maçın ardından Başkan Yazıcı, Emre Bol ve Evren Turhan maçı kazanan özel çocuklara çiçek takdim etti.

“Karşı taraf ne kadar güçlü olsa da biz takım oyunu oynadık ve kazandık”

Bu programın ayrı bir önem teşkil ettiğini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bugün gerçekleştirdiğimiz, özel çocuklarımızla halı saha maçı programımız; turnuva haline gelmiş geleneksel bir organizasyondur. Çocuklarımız çok heyecanlanıyor, duygulanıyor ve bizi de duygulandırıyorlar. Sadece 3 Aralık’a sığmayacak kadar önemli bir gün olduğuna inanıyorum. Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi özel çocuklarımızla saha, parkur gibi her türlü organizasyonda olacağız. Onlar bizim için cennetin anahtarı, onları çok seviyoruz. Maçta, rekabet çok güzeldi. İddialıydık ve çok iddialı oynadık ve kazandık. Arkadaşların gayreti ve çabasıyla, karşı taraf ne kadar güçlü olsa da biz takım oyunu oynadık ve kazandık. Hepinizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bugün Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de getirin hepsini yenerler”

Futbol yorumcusu Emre Bol ise “Harika bir maçtı, Tuzla Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. ‘Sporda Engel Yok’ ismiyle ortaya çıktılar, gerçekten de sporda engel yok. Çocuklarımız, bir doksan dakika daha oynarlardı, harika bir karşılaşma seyrettik. Bu çocuklarımız, Allah’ın yeryüzündeki melekleridir. O kadar tatlı, merhametli, sevgi dolu ve yeri geldiğinde o kadar da hırslılar ki hepsini çok seviyoruz. Maçı seyrettik, gol attılar sevindiler, hepsi Icardi’nin işaretini yaptı. Aralarında çok fazla Galatasaraylı vardı sanırım. Onları toplumun dışına itmememiz lazım her zaman içerimize çekmemiz lazım. Onlar da nefes alan melekler, Tuzla Belediyesi çok dua edebileceğimiz bir iş yapıyor” diye konuştu.

Maçın harika geçtiğini belirten ve maçı yorumlayan Bol, “Bizim takımın, yani engelli takımının önünde kimse duramaz. Bugün Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de getirin hepsini yenerler. Maç yorumuna gelecek olursak; çok başarılı bir performans sergilediklerini söyleyebilirim. Sadece bir gol yediler, hepsini tebrik ediyorum” dedi.

“Spora engel olmadığını burada da görmüş olduk”

Eski futbolcu Evren Turhan da, “Gerçekten güzel bir etkinlik, down sendromlu kardeşlerimizle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belediye başkanımızın daveti üzerine geldik, spora engel olmadığını burada da görmüş olduk. Çok zevkli geçti, böyle etkinliklerde bulunmak manevi anlamda da çok önemli. Çok fazla gol atıldı, kazandılar. Bunlar mutluluk verici durumlar, hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Turhan, down sendromlu bir sporcuya beraber maça gitme sözü de verdi.

“Çok keyifli maçtı, aşırı eğlendim”

Sporculardan Burhan Güldüz, “Burada, kardeşlerimle beraber çok güzel maç yaptık. Şadi Başkanımızı ve takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 5 gol attım, belediyenin yaptığı bu etkinliklere bayılıyorum. İlk yarıda da ikinci yarıda da çok keyifli maçtı, aşırı eğlendim” dedi.

“Başkanımı çok seviyorum, sürekli etkinlik yapıyoruz”

Başkan Yazıcı’yı doğum gününe davet eden down sendromlu Doğukan Canpolat (26), ‘bu sefer yemekler benden’ diyerek Yazıcı’ya yemek ısmarlamak istedi. Canpolat, “Şadi Başkanımı çok seviyorum, sürekli etkinlik yapıyoruz. Geçenlerde yine maç yaptık, gemi turu yaptık, onlar da çok eğlenceliydi. Bugün de çok güzel geçti. Diğer arkadaşlarımı da çok seviyorum, iyi ki varlar” şeklinde konuştu.