Ergene'de trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ergene'de trafik kazası: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Kuzey 2. Sokak üzeri Çorlu Karma Deri OSB’de meydana geldi. Zirai Donatım Sokak’tan çıkan Oktay B. idaresindeki 59 YH 061 plakalı hafif ticari araç ile Kuzey 2. Sokak’ta seyreden Hasan K.’nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

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Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.