Evren'de 'En İyi Polis, Anne' semineri

Ankara'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için 'En İyi Polis, Anne' konulu seminer düzenlendi.

Evren'de 'En İyi Polis, Anne' semineri
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için ‘En İyi Polis, Anne’ konulu seminer düzenlendi.

Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ebeveynlere yönelik “En İyi Polis, Anne” konulu seminer düzenlendi. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen seminerde vatandaşlar uyuşturucu kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman