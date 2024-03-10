Ferdi Kadıoğlu, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ferdi Kadıoğlu, ligde siftah yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u 4-1 mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu da bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya 11’de başlayan Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig’de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.