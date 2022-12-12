Gazitepe'den hayati galibiyet 3-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanan maçta Gazitepe takımı taraftarının deştiği ile sonuca gitti. Müsabakanın 7.dakikasında ev sahibi Gazitepe 7.dakikada Adilcan ile durumu 1-0 yaptı. Bu golün hemen ardından maça hızlı başlayan konuk ekip Yeşilkent maçın daha 8. dakikasında Hakan Feyda’nın golü ile 1-1 beraberliğe getirdi. Kalesinde şok bir gol gören Gazitepe takımı çabuk toparlandı. Müsabakanın 71.dakikasında Taner Bölük ile durumu 2-1 yapan Gazitepe daha rahat bir oyun oynamaya başladı. Müsabakanın 89.dakikasında Serkan Şatır durumu 3-1 yaptı ve maçın skorunu tayin etti.