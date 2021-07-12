Genç motorcu hayatını kaybetti

Kaza, dün BP benzinlik önü yan yolda meydana gelmiş, özel bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanmış ve ambulansla Silivri Özel Anadolu Hastanesine kaldırılmıştı.

Silivri’de sevilen bir kişiliğe sahip olduğu öğrenilen Samet Oral, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Samet Oral, bugün Piri Mehmet Paşa camiinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Alipaşa köy mezarlığında toprağa verilecek.