Genç motorcu hayatını kaybetti

Dün Silivri BP benzinlik önünde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki 2 çocuk babası Samet Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.07.2021 14:03
  • Güncelleme: ..
Genç motorcu hayatını kaybetti
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı -

Kaza, dün BP benzinlik önü yan yolda meydana gelmiş, özel bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanmış ve ambulansla Silivri Özel Anadolu Hastanesine kaldırılmıştı.

Silivri’de sevilen bir kişiliğe sahip olduğu öğrenilen Samet Oral, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Evli ve iki çocuk babası olan Samet Oral, bugün Piri Mehmet Paşa camiinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Alipaşa köy mezarlığında toprağa verilecek.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

5
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

6
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

DAHA FAZLA
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'