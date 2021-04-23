Beykoz’da taksici esnafı iftarda yalnız kalmadı, sıcak yemekler dağıtıldı

Beykoz Belediyesi tarafından iftar saatinde çalışmak durumunda olan taksici esnafına, sıcak yemeklerden oluşan tabldotlar dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca yürütülecek çalışma kapsamında ilçede bulunan taksi duraklarına günlük olarak iftar saatine yakın yemek dağıtımı yapılacak.

Beykoz Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde tüm ülkede olduğu gibi Beykoz’da da fedakarca çalışan taksici esnafı için iftariyelik ikramlarına başladı. Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri iftar saatine yakın ilçedeki tüm taksi duraklarına uğrayarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Yürütülen çalışma kapsamında Ramazan ayı boyunca evlerine gidemeyen taksici esnafına günlük olarak tabldotlar yemek dağıtımı yapılmaya devam edecek.

Taksici esnafının yanı sıra Beykoz Devlet Hastanesi bahçesindeyse sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına hizmet veren mobil büfe, iftar vaktinden sahura kadar sıcak çay ve çorba ikramı gerçekleştirmeye devam edecek.

“Ekiplerimiz yemekleri sıcak bir şekilde duraklara ulaştırıyor”

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Beykoz Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Bayram Yeşilbaş, “Pandemi sürecine girdiğimiz günden bugüne Beykoz Devlet Hastanesi önünde bulunan mobil aracımız öğle ve akşam saatlerinde çay ve çorba ikramı yapmaya başlamıştı. Ramazan boyunca akşam saatlerinden itibaren çay ve çorba hizmetimiz aralıksız olarak sürmeye devam edecek. Hastane hizmetimizin yanı sıra Beykoz ilçesinde bulunan tüm taksi duraklarını da ziyaret ederek tabldot yemekleri ikram etmeye başladık. Dağıtım için sahaya çıkan 3 ekibimiz yemekleri sıcak bir şekilde duraklara ulaştırıyor” diye konuştu.

"İftarda bizi yalnız bırakmadılar"

Verilen hizmete ilişkin konuşan taksici esnafı Timur Yeşilbaş, “Belediyemize sunulan bu hizmet için teşekkür ediyoruz. Ramazan öncesinde de bizlere çorba ikramları oluyordu. Şimdi de iftar vaktinde bizi yalnız bırakmayarak iftarlık sıcak yemekleri bize ulaştırıyorlar. Hizmette emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Hastanedeki mobil büfedeki ikramlardan faydalanan hasta yakını Oğuz Dursun ise, “Yapılan bu hizmet gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Hastanede bekleyen hasta yakınlarına bu hizmet sunuluyor. Burada çayımız, çorbamız, pidemiz var. Bu hizmet geç saatlere kadar da devam ediyor. Bizlerde bu durumdan memnun oluyoruz. Başkanımıza sunduğu bu imkanlardan ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.